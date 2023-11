Astrologie : l'horoscope de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023

Découvrez l'horoscope de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023, signe par signe : Bélier, du 21 mars au 20 avril Mars et Mercure continuent de vous pousser à voir votre évolution, vous aident à mettre en place un nouveau schéma de vie et vous invitent à une transformation intérieure. Des angoisses peuvent remonter à la surface, écoutez votre petite voix intérieure.

Balance, du 24 septembre au 23 octobre Coups de foudre, coups de cœur, coups de gueule, coups de chance. Voilà les énergies de la semaine qui vous proposent de lâcher prise, de vous faire confiance, de vous écouter et croire en la magie de la vie. Mars et Mercure, porteurs de progression et d’évolution financière, vous aident à prendre les bonnes décisions. Croyez en votre bonne étoile.