Astrologie : l'horoscope de la semaine du 23 au 29 octobre 2023

Découvrez l'horoscope de la semaine du 23 au 29 octobre 2023, signe par signe : Bélier, du 21 mars au 20 avril Mars et Mercure vous invitent à descendre dans les profondeurs de votre âme cette semaine, à comprendre votre chemin de vie. La pleine Lune le 28 vous aide à vous orienter et à voir plus précisément vos besoins, ce qui est vital pour vous. Professionnellement, c’est l’occasion de vous révéler et de prendre un nouveau virage.

Balance, du 24 septembre au 23 octobre Mars, Mercure et le Soleil sont là pour vous aider à trouver votre place, à la revendiquer et à la garder. Vous savez ce que vous voulez. Grâce à la pleine Lune samedi, vous prenez conscience de votre valeur et décidez de prendre de la hauteur par rapport aux évènements extérieurs. Vous retrouvez la sérénité et la paix intérieure.

