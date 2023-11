Astérix, une “machine à cash bien huilée”

Le dessinateur Didier Conrad et l’auteur Fabrice Caro (Fabcaro) lors de la présentation du nouvel album d’Asterix, le 16 octobre 2023.Tous les grands éditeurs de bande dessinée le savent bien : tous les deux ans, durant la troisième semaine d’octobre, mieux vaut éviter de proposer une nouveauté possédant du potentiel.

Les années impaires, aussi ponctuel qu'un coucou suisse, le petit Gaulois débarque en force dans les librairies et les grandes surfaces, façon machine à cash bien huilée. Deux millions d'exemplaires dans les pays francophones, cinq de par le

Astérix et Obélix aux Jeux olympiques : le dilemme du dopageRené Goscinny et Albert Uderzo, après des mois de travail intensif, décident de prendre des vacances à bord d'un paquebot pour les États-Unis. Pendant cette croisière, ils commencent à réfléchir au scénario des nouvelles aventures d'Astérix. L'idée de participer aux Jeux olympiques de Mexico l'année suivante émerge, mais ils sont confrontés à la question éthique du dopage. Comment Astérix et Obélix peuvent-ils utiliser la potion magique pour battre leurs rivaux sans enfreindre les règles ? Lire la suite ⮕

Calendrier de l'avent Playmobil Astérix et les piratesDécouvrez le calendrier de l'avent Playmobil Astérix et les pirates qui éveillera l'imagination des enfants avec ses 24 surprises liées à l'univers des gaulois et des vikings. Profitez d'une réduction sur Amazon pour l'acheter à 36,51 euros au lieu de 54,99 euros. Lire la suite ⮕

Astérix chez les BretonsAstérix chez les Bretons est un album qui marque le début du succès phénoménal de Goscinny et Uderzo. Le scénariste multiplie les trouvailles, notamment avec l'idée géniale du « parler » breton qui traduit l'ironie à l'égard des Anglais. Lire la suite ⮕

