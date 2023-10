Assurance vie : le rendement 2023 des fonds euros compris entre 1,80 et 4,50%, selon les contrats

Est-ce le comeback des fonds euros ? La performance moyenne de ces supports, qui composent les trois quarts des assurances vie des Français, devrait bien poursuivre la remontée entamée l'année dernière. Après un plus bas historique de 1,10% en 2021, le taux d'intérêt moyen est remonté à 1,92% en 2022 et devrait atteindre 2,50% en 2023, selon les prévisions du cabinet de conseil Facts & Figures.

À LIRE AUSSI Assurance vie : comment dénicher le meilleur fonds garanti en euros ? Les fonds euros les plus récents seront les mieux lotisMoins performants, les contrats Euro Nouvelle Génération chez Spirica et Euro Private Stratégies chez Cardif pourraient servir entre 2,80% et 3,80% de rendement.

Astrologie 2023 : ce signe qui va découvrir le pot aux roses ce 27 octobre 2023Actu et exclus People Lire la suite ⮕

L'ACTU A MIDI. Bébé tué par balle, accident sur l'A9, prime pour la fonction publique... l'essentiel de l'actuRetrouvez les informations sélectionnées par Midi Libre ce jeudi 26 octobre 2023 à la mi-journée. Lire la suite ⮕

– Israël EN DIRECT : Incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la bande de Gaza...Retrouvez les informations sur la situation au Proche-Orient du vendredi 27 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine EN DIRECT : Washington annonce une nouvelle aide militaire à Kiev…Retrouvez toutes les informations sur la guerre en Ukraine de ce vendredi 27 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby 2023 EN DIRECT : L’Irlande et la France étaient les meilleures pour un membre du staff argentin… Suivez les infos de vendrediRetrouvez toutes les infos sur la Coupe du monde de rugby 2023 en live Lire la suite ⮕

L'ACTU A MIDI. Raid dans la bande de Gaza, virus mortel détecté dans les P-O et bornes électriques ... ce qu'iRetrouvez les informations sélectionnées par Midi Libre ce vendredi 27 octobre 2023 à la mi-journée. Lire la suite ⮕