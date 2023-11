Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: «Il ne faut jamais clôturer vite un dossier comme celui-là»

David Baché : Le juge d’instruction en charge de l’affaire a rencontré les parties civiles la semaine dernière. Vous avez participé à cette réunion.

D.B. : Vous avez parlé de l’exploitation des données téléphoniques. Aujourd’hui, ces données téléphoniques permettent d’établir qu’il y a eu un réseau de complicité plus large qu’imaginé au départJe pense que les magistrats instructeurs n’imaginent rien. Ils ouvrent des portes, puis ils les ferment.

Le journaliste Olivier Dubois présent lors d'un hommage rendu à Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Paris « Centrafrique : la fabrique d'un autoritarisme », c'est le titre d'une étude publiée par le Centre de recherche international de SciencesPo et qui explore la construction du pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra depuis 2016 : à la fois dans la continuité des pratiques historiques dans le pays et du contexte international de notre époque.

