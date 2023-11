Aspirateur balai Dyson Omni-Glide : 40% de réduction pendant le Black Friday

Maniables et puissants, les aspirateurs balais conçus par Dyson sont d’excellentes solutions pour celles et ceux qui souhaitent se débarrasser facilement de la corvée d’aspiration des sols en un rien de temps. Évidemment, la qualité a un prix et les produits proposés par la marque britannique ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

Il est heureusement possible de dénicher des références moins chères parmi les gammes du constructeur, à l’image du Dyson Omni-Glide, un peu différent de ses congénères avec sa tête d’aspiration omnidirectionnelle et l’absence de gâchette. La bonne nouvelle, c’est que pendant le Black Friday, on peut le trouver avec 40 % de réduction. Les points forts du Dyson Omni-Glide • Très maniable avec sa brosse omnidirectionnelle • Des accessoires pour peaufiner le ménage • Un vidage plus hygiénique D’abord proposé à 399 euros, le Dyson Omni-Glide est désormais affiché à 239 euros chez Cdiscoun





