Asie centrale : Emmanuel Macron dans la mythique Samarcande pour renforcer les liens avec l’Ouzbékistan

Macron : « Il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j’aurai fini » en 2027 Le spécialiste français de l’uranium, Orano, déjà très présent au Kazakhstan voisin, ambitionne de développer aussi son activité d’extraction en Ouzkékistan.

S’il a sorti son pays des deux décennies d’isolement imposées par son prédécesseur, le redouté Islam Karimov, dont il était un fidèle serviteur, le président Mirzioïev ne souffre en revanche aucune contestation. En juillet 2022, 21 personnes ont été tuées lors de rares manifestations ayant dégénéré.

Deux groupes français, Veolia et Suez, ont déjà pignon sur rue avec respectivement la gestion du chauffage urbain et l’assainissement de l’eau dans la capitale Tachkent. Des contrats portant sur les minerais stratégiques, avec une coopération dans la recherche géologique, la production de vaccins contre la fièvre aphteuse et le développement d’un important parc éolien en collaboration avec TotalEnergies ont été signés.

Il découvrira notamment l’impressionnant édifice de briques ocre surmonté d’une coupole de céramique bleu turquoise abritant le tombeau de Tamerlan, artisan du passé glorieux de la cité.

