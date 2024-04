Ary Abittan bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire de viol

Ary Abittan a bénéficié d'un non-lieu dans le cadre de l'instruction pour viol qui le visait, a appris BFMTV.com auprès du parquet de Paris, confirmant les informations du Figaro. L'ordonnance a été rendue mardi 2 avril par les juges d'instruction. L'avocate de la plaignante, Me Charlotte Plantin, a annoncé à l'AFP faire appel du non-lieu. Décision attendue Cette décision des deux juges parisiens était attendue.

En juillet dernier, Ary Abittan avait été placé sous le statut de témoin assisté, la justice estimant qu'il n'y avait plus assez d'éléments à charge pour justifier une mise en examen. Les investigations avaient été clôturées dans la foulée. Le 19 février dernier, le parquet de Paris avait requis un non-lieu. La plaignante est une ancienne compagne d'Ary Abittan, qu'elle fréquentait depuis deux mois au moment des faits reprochés

