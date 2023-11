Artisanat. Transmettre son entreprise, une étape qui s’anticipe

Pour réussir sa transmission d’entreprise, Nathalie Jan, propriétaire d’un salon de coiffure à Lorient, a sollicité la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne. La CMA a construit une offre qui permet d’accompagner les dirigeants d’entreprise dans la transmission de leurs biens., détaille Philippe Geslin, conseiller entreprise pour la CMA Bretagne.

On effectue un diagnostic complet de l’entreprise, afin d’identifier si des travaux sont nécessaires, on revoit la fiscalité pour préparer l’entreprise mais aussi le dirigeant à céder. » Dans le cadre de son projet la dirigeante a rénové et modernisé son salon avant de le mettre à la vente afin que les nouveaux acquéreurs puissent mieux se projeter dans l’établissement. À la suite de ce pré-diagnostic, le conseiller réalise un document de présentation de l’entreprise qui peut servir de base de dialogue entre le cédant et le repreneur potentiel.

« Nous accompagnons les cédants mais aussi les repreneurs grâce à des formations et des conseils juridiques et financiers », poursuit Philippe Geslin. La CMA Bretagne dispose d’une plateforme de mise en relation des cédants et acquéreurs mais n’entre pas dans la négociation et ne touche pas de commission sur les ventes.Un facteur rassurant pour le cédant, puisque l’organisme fait aussi office de filtre, face à des curieux qui souhaiteraient obtenir des informations sur le commerce ou des repreneurs n’ayant pas le profil. headtopics.com

« Dès le premier contact avec le repreneur, je me suis sentie en confiance car je savais que le dossier était sérieux, et l’échange a été très fluide »La CMA Bretagne organise des soirées gratuites de sensibilisation à la transmission d’entreprise et des ateliers dédiés pour rencontrer les interlocuteurs incontournables à la transmission d’entreprise, bénéficier de conseils personnalisés et être...

Une passionnée de théâtre de 73 ans continue de diriger sa troupeMichèle Leloup, âgée de 73 ans, dirige sa troupe de théâtre depuis 26 ans. Elle présente une nouvelle pièce en novembre et souhaite transmettre les rennes à une personne de confiance. Lire la suite ⮕

Un Marseillais devient champion du monde de KaratéMehdi Filali, originaire de Marseille, remporte le titre de champion du monde de Karaté dans la catégorie des + de 84 kg. Après avoir étudié minutieusement son adversaire égyptien, il parvient à le vaincre lors d'un combat difficile. Filali souhaite désormais développer le karaté en Provence et transmettre son savoir aux jeunes talents de la région. Lire la suite ⮕

L'École d'Avignon : un centre de formation pour la préservation du patrimoineL'École d'Avignon dispense des cours sur le patrimoine ancien et propose des formations pour transmettre les savoir-faire traditionnels nécessaires à sa réhabilitation. Installée dans l'hôtel du Roi René, le bâtiment historique sert également de support pédagogique. Depuis sa création, l'école a formé 20 000 personnes et participé à de nombreux projets de réhabilitation à travers le monde. Lire la suite ⮕

Un rameur solitaire et optimiste pour l'océanUn homme qui a traversé les océans à la rame en solitaire et sans assistance croit en la capacité de l'homme à réaliser des choses inconcevables. Il souhaite transmettre aux jeunes générations l'importance de l'océan pour notre avenir et les sensibiliser à la préservation de notre planète. Lire la suite ⮕

Sophie Magnaud Pigasse raconte son combat contre l'anorexie dans son livreSophie Magnaud Pigasse, correspondante locale pour le Journal de Vitré, a écrit un livre témoignant de son combat contre l'anorexie. Elle souhaite transmettre un message d'espoir et a inclus un guide pratique pour aider les parents confrontés à cette situation. Lire la suite ⮕

La guerre contre le Hamas entre dans une nouvelle étapeLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévient que la guerre contre le Hamas sera longue et difficile. L'armée israélienne opère au sol avec des soldats et des blindés, intensifiant les bombardements de la bande de Gaza. L'ONU craint une catastrophe humanitaire. Lire la suite ⮕