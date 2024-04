Art Paris 2024 : une bouffée d'air frais sur la Ville Lumière

Jusqu'à ce dimanche 7 avril, la foire d'art contemporain Art Paris 2024 envahit l'espace du Grand Palais Éphémère , situé dans le parc du Champ-de-Mars, face à la tour Eiffel. Pour sa 26ème édition, ce rendez-vous culturel incontournable réunit pendant quatre jours 136 exposants de 25 pays différents. Regard sur les œuvres et parcours de la scène artistique européenne , promotion des jeunes galeries , installations in situ… Art Paris 2024 arrive comme une bouffée d'air frais sur la Ville Lumière .

Pour Éric de Chassey, directeur de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA), professeur à l'École normale supérieure de Lyon et commissaire d’exposition, “les arts visuels n'ont pas pour seule fonction de représenter ou de décorer, ils fournissent aussi des modèles qui peuvent guider notre perception, nos pensées et nos actions”. L'art participe à la construction d'utopies. Et force est de constater qu'elles ont été fragilisées ces dernières années.

Art Paris 2024 Grand Palais Éphémère Champ-De-Mars Tour Eiffel Foire D'art Contemporain Exposition Scène Artistique Européenne Jeunes Galeries Installations In Situ Ville Lumière

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



VogueFrance / 🏆 3. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

JO de Paris 2024: comment des membres de 'Saccage 2024' infiltrent l’organisation des JeuxDepuis des semaines, 'Saccage 2024' est présenté par les autorités comme un collectif 'pouvant perturber' le relais de la flamme des Jeux olympiques et l’organisation de la compétition. Des membres du collectif se défendent et estiment qu’ils sont 'juste là pour diffuser leurs informations sur les...

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

JO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salarialeJO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salariale

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

JO Paris 2024 : la Ville rappelle à ses agents leur « devoir de réserve »Dans une note interne, les agents publics de la Ville de Paris se voient rappeler leur devoir de réserve et sont invités à « s’abstenir de tout acte qui pourrait porter atteinte à l’image ou à la réputation de Paris 2024 ».

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Art Paris 2024 : 3 artistes contemporaines à découvrir absolumentArt Paris 2024, la foire d'art contemporain, bat son plein dans la capitale. Pour l'occasion, Vogue a sélectionné trois artistes à suivre de près.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

JO Paris-2024 : les médailles réattribuées pourront être remises à ParisLe Comité international olympique a ajouté mercredi une nouvelle option pour les cérémonies de réattribution des médailles olympiques, qui pourront désormais se tenir au 'Parc des champions' des JO-2024 de Paris, au pied de la Tour Eiffel.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Basket de JO de Paris 2024 : Programme, format et parisLe début des tournois olympiques de basket 2024 approche à grands pas. Pour connaître le programme, le format et bien plus encore, consultez notre guide détaillé.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »