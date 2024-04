Arsenal reprend la tête de la Premier League

Aucun des trois derniers candidats au titre en Premier League n'a désormais droit à l'erreur, d'autant plus face à un relégable. Arsenal l'a bien compris et a joué avec sérieux son match de la 30e journée face à Luton Town. Martin Odegaard avait ouvert le score pour le Gunners avant que Hashioka ne marque contre son cmap (2-0). Arsenal compte un point d'avance sur Liverpool avec un match de plus.

