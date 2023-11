Arrestations dans l'enquête sur la mort de Fayed à Nîmes

Près d'une semaine après la vague d'arrestations menées dans le Gard et les Bouches du Rhône dans le cadre de l' enquête sur la mort par balle du petit Fayed 10 ans, tué dans la nuit du 21 août dernier à Nîmes , Nicolas Bessone, le procureur de la République de Marseille a révélé ce samedi matin les détails de l'affaire après qu'environ dix personnes ont été interpellées et placées en garde à vue au terme d'un vaste coup de filet mené par la police judiciaire.

Depuis dimanche 12 novembre, lundi 13 novembre et mardi 14 novembre, la PJ de Montpellier, renforcée par des unités de la BRI de Paris et de Montpellier, a arrêté une dizaine de suspects impliqués directement ou indirectement dans la mort de cette victime collatérale d'un règlement de comptes qui s'est produit à Pissevin dans la nuit du 21 août 2023. Le petit Fayed avait trouvé la mort à Pissevin alors que son oncle venait le déposer à son domicile après avoir été pris sous les tirs d'un commando attaquant un point de dea





Mort du petit Fayed à Nîmes: plusieurs interpellations ce lundiLe petit garçon de 10 ans avait été la victime collatérale d'un règlement de compte entre trafiquants de drogues dans la cité nîmoise de Pissevin.

MİDİLİBRE: Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

Mort de Fayed, 10 ans, à Nîmes : large vague d'interpellations, les tireurs identifiés ?Une vague d'interpellations a eu lieu ce lundi 13 novembre à Nîmes (Gard) et Marseille (Bouches-du-Rhône). Elles sont en lien avec la mort de Fayed, 10 ans, tué par balles à Nîmes.

Mort du petit Fayed, victime collatérale des trafics : plusieurs interpellations par la police judiciaire de MarseilleVictime collatérale du trafic de drogues, Fayed, 10 ans, a été tué en août à Nîmes, touché par balles dans une fusillade dans le quartier de Pissevin. Des interpellations ont lieu ce lundi en lien avec l'affaire.

