Arrageois: arbres arrachés et coupures de courant provoqués par Ciaran

Un arbre est tombé cette nuit devant le lycée Gambetta. Des agents de la ville étaient à pied d’œuvre ce jeudi matin, avant 9 heures, pour le tronçonner. Sans incidence sur la circulation. La commune de Bavincourt est privée de courant. À Gaudiempré, une partie de la toiture d’un bâtiment communal s’est envolée. La D1 est coupée le temps de procéder à la mise en sécurité du bâtiment.

