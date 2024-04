Arrêt maladie : le gouvernement envisage d'augmenter le nombre de jours de carence

Pour réaliser des économies, le gouvernement réfléchit à allonger le délai de carence, ce temps qui précède le début de l'indemnisation de la Sécurité sociale, en cas d'arrêt maladie dans le privé. Ce mardi 2 avril, deux départements sont placés en vigilance rouge tandis que huit autres sont en vigilance orange pour crues. Trois cours d'eau restent sous surveillance : l'Arroux, l'Armançon et la rivière Serein.

Brest : il s'implante une puce de carte bancaire dans la main pour payer ses achats Pour éviter les vols ou les oublis, ce trentenaire vit depuis deux ans avec une puce de carte bancaire dans sa main gauch

Le « Poudlard Express » de « Harry Potter » mis à l’arrêt à pour des raisons de sécuritéEn Écosse, le Jacobite Steam Train doit fermer ses portes aux voyageurs jusqu’à nouvel ordre en raison des portes battantes de ses wagons, jugées dangereuses.

Écosse: le train d'Harry Potter mis à l'arrêt pour manquement aux règles de sécuritéLe train emblématique de la saga à succès Harry Potter a été mis à l'arrêt ce mercredi à cause des portes de ses wagons, jugées dangereuses pour ses passagers.

Gaza: pour la première fois, le Conseil de sécurité vote pour un 'cessez-le-feu immédiat'Après des mois de 'silence assourdissant', le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin exigé lundi un 'cessez-le-feu immédiat' à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les Etats-Unis qui se sont cette fois abstenus, provoquant la colère de leur allié...

Gaza : pour la première fois, le Conseil de sécurité vote pour un 'cessez-le-feu immédiat'Après plus de cinq mois de conflit, et pour la toute première fois, le conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter une résolution pour un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages retenus à Gaza.

