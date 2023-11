Arnaud Froger (RSF): «Le Sahel est en train de devenir le plus vaste trou noir de l'information»

Le Premier ministre britannique accueille un sommet pour réfléchir à la régulation de l'intelligence artificielle (IA) ces 1er et 2 novembre. Une « révolution technologique », selon Rishi Sunak mais qui agite de grandes peurs. Entretien avec Nicolas Sabouret, directeur de la Graduate School « informatique et sciences du numérique » à l'Université Paris-Saclay, enseignant à CentraleSupélec.

