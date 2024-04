Arnaud Faye nommé chef du Bristol Paris

Votre inscription a bien été prise en compte avec l'adresse email :arrondissement, propriété de la famille Oetker, vient d'annoncer aux équipes le nom de son remplaçant. Il s'agit d'Arnaud Faye, 45 ans, chef de La Chèvre d'Or à Èze (Alpes-Maritimes)Depuis l'annonce du départ d'Éric Frechon, les rumeurs circulaient avec insistance dans le microcosme culinaire.

Glenn Viel, en place à l'Oustau de Baumanière et juré de, David Bizet, le chef de l'Oiseau blanc au Peninsula ou encore Romain Meder, du Domaine de Primard, faisaient partie des noms cités, sans qu'aucun ne soit confirmé. Ce sera finalement Arnaud Faye, qui quittera ses fonctions de chef exécutif de La Chèvre d'Or le 4 mai prochain. Il arrivera au Bristol« Je suis très honoré de la confiance que m'accorde la direction du Bristol Paris, Luca Allegri et la famille Oetker, nous confie Arnaud Faye. Très honoré aussi de prendre la suite d'Éric Frechon. Forcément, on ressent une pressio

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paris-Roubaix : Arnaud De Lie déclare forfaitVictime d’une malchance tenace de depuis le début de la saison, le jeune Belge a décidé, en accord avec son équipe, de faire l’impasse sur la suite des classiques flandriennes, dont Paris-Roubaix.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens - Brest du 9 marsNotre pronostic : Brest ne perd pas à Lens et plus de 1,5 but dans le match (2.30)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lorient - Lyon du 9 marsNotre pronostic : match nul entre Lorient et Lyon (3.40)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Villarreal - Marseille du 14 marsNotre pronostic : pas de vainqueur entre Villarreal et Marseille (4.00)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lille - Sturm Graz du 14 mars - Ligue Europa ConférenceNotre pronostic : Lille bat le Sturm Graz (1.45)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse – Lyon du 15 marsNotre pronostic : pas de vainqueur entre Toulouse et Lyon (3.20)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »