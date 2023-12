Armel Le Cléac'h, la délivrance en Ultim Il aura dû patienter plus que de raison. Après avoir beaucoup gagné en monocoque (Solitaire du Figaro 2003, 2010, 2020, Vendée Globe 2016, etc), Armel Le Cléac'h était maudit en trimaran Ultim (Route du rhum 2014 ratée suite à une blessure consécutive à une glissade incontrôlée au centre de lavage de voiture, dislocage de son bateau après un chavirage dans l'édition 2018 de la même transatlantique…). Et changement de cap radical, cet automne.

Avec Sébastien Josse, Le Cléac'h est redevenu le Chacal pour remporter sa première grande course en multicoque, sur la Transat Jacques Vabre. Un triomphe à Fort-de-France qui lui a libéré les neurones et l'a installé comme l'un des deux grands favoris de la nouvelle course autour du monde en solo qui s'élancera le 7 janvier de Brest avec six trimarans géants et volant





