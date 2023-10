Armel Le Cléac'h avant le départ de la Transat Jacques-Vabre dimanche : « On est prêts pour jouer la victoi...

(32 m) donne l'impression d'attendre avec impatience le coup de canon de la 16e édition de la Transat Jacques-Vabre, dimanche au large de la cité havraise. Comme son duo de skippeurs, Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse.. Notre duo fonctionne bien, j'ai hâte d'être au départ. »

Troisième de la dernière édition (en novembre 2021) avec Kevin Escoffier, Armel Le Cléac'h se dit prêt à relever le défi et à accrocher en Martinique une première victoire majeure au palmarès de son Ultim mis à l'eau en avril 2021.

« Pour l'instant, on n'a pas obtenu un résultat à la hauteur de nos ambitions, notamment sur la Route du Rhum 2022« Il y a deux ans, la Jacques-Vabre était la première course du bateau, on était contents d'être à l'arrivée et de monter sur le podium. headtopics.com

« Cette transat en double est un super exercice pour préparer le solo. Ça va être très proche de ce que je vivrai deux mois et demi plus tard »Ça va être très proche de ce que je vivrai deux mois et demi plus tard. Le timing est suffisant pour revenir à Lorient et réparer si besoin. On a aussi du matériel de remplacement concernant des appendices (foils, safrans, dérive), les points sensibles.

Avec trois Vendée Globe à son actif (2e en 2009, 2e en 2013, 1er en 2017), Le Cléac'h connaît le parcours et les conditions qu'il rencontrera sur l'Arkéa. « Je ne l'ai jamais fait en multicoque, mais j'ai fait pas mal de transats avec le bateau que je connais super bien. Finalement, beaucoup de paramètres me permettent d'envisager ce nouveau challenge en confiance. » headtopics.com

