Argentine/présidentielle: l’ex-président libéral Macri appelle à soutenir Milei

Le candidat ultralibéral à la présidence argentine, Javier Milei, a reçu vendredi le soutien de l’ex-président libéral (de 2015 à 2019) Mauricio Macri, confirmant une opposition écartelée sur le report de voix au second tour, entre le candidat « antisystème » et le gouvernemental Sergio Massa.

