Argentine-Angleterre: les Anglais arrachent la troisième place de la Coupe du monde dans la petite finale

Une petite finale irrespirable. Respectivement battus par la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en demi-finale, l'Argentine et l'Angleterre ont livré une ultime bataille au Stade de France pour aller chercher la consolante, la médaille de bronze. À ce jeu-là, les Anglais ont fait parler leur expérience et leur réussite pour l'emporter sous les sifflets (26-23) et terminer sur le podium de la Coupe du monde.

Carreras, pour le meilleur et pour le pire Sur sa lancée de sa fin de première période, l'Argentine a entamé le second acte pied au plancher. Solide face aux plaqueurs anglais, Santiago Carreras s'est échappé pour aller marquer son essai sous les poteaux et donner l'avantage aux Pumas (17-16, 42e). D'abord héros, le demi d'ouverture argentin a vu son coup de pied contré sur l'action suivante.

