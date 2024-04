Arda Güler : une métamorphose physique au Real Madrid

S'il ne joue pas beaucoup, Arda Güler a cependant évolué physiquement depuis qu'il a posé ses valises dans le vestiaire du Real Madrid.C'était l'une des sensations de l'été ! À la bagarre avec le Barça, le Real Madrid doublait finalement les Blaugrana pour s'attacher les services du phénomène de Fenerbahce, Arda Güler, pour environ 20 millions d'euros.

Impressionnant lors de la présaison et la tournée américaine, il a rapidement été coupé dans son élan par une blessure l'obligeant à passer par la case opération. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les rechutes, pour disputer seulement sept matchs toutes compétitions confondues (un but).Pour autant, l'international turc désormais âgé de 19 ans n'a pas chômé. Hier, il a posté des photos de lui à la salle de musculation et la métamorphose physique semble avoir début

