Arda Güler pourrait ne pas faire ses débuts avec le Real Madrid

Recruté cet été par le Real Madrid pour un montant de 20 millions d'euros en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler n'avait pas encore eu l'occasion d'évoluer avec le maillot madrilène en compétition officielle. Appelé dans le groupe pour la première fois cette saison par Carlo Ancelotti, l'international turc pourrait néanmoins devoir encore attendre quelques jours avant de faire ses grands débuts.

En effet, selon les informations de Marca, il n'est pas certain que le milieu de 18 ans fasse son entrée en jeu demain soir à l'occasion de la réception du Rayo Vallecano. La Maison Blanche souhaiterait ainsi ne pas brusquer les choses et pourrait décider d'organiser une rencontre à Valdebebas afin de permettre à son nouveau joyau de reprendre un peu de rythme. Affaire à suivre.

:

