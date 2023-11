Archives du crime : la folle cavale de Lionel Cardon, meurtrier des époux Aran à Bordeaux

Ni lui, ni sa femme, Aline, anesthésiste à l’hôpital, ne répondant au téléphone, des confrères, inquiets, ont décidé de se rendre à leur domicile. Munis d’un double des clés détenu par un voisin, ils sont rentrés à l’intérieur. La maison semblant vide, ils sont montés à l’étage, et ont fait une macabre découverte dans la salle de bains.

Aline tuée d’une balle dans le cœur. Le cadavre de la jeune femme a été traîné dans un buisson. Le 29 octobre 1983.L’enquête piétine toujours, jusqu’à ce qu’un policier bordelais identifie, grâce au portrait-robot, l’homme le plus recherché de France… et vende la mèche à un journaliste de « Sud Ouest ».

La traque n’est pas finie. Cardon s’engage dans une cavale sanglante. Toutes les polices de France sont à ses trousses. Dans la nuit du 21 au 22 novembre, il est contrôlé à moto à Paris dans le bois de Boulogne, par deux motards de la police. Il s’enfuit. Un policier le suit. Les deux motos chutent. Il tire sur le brigadier Hochard et le tue, de deux balles de 7,65. Avec la même arme qui a tué Aline.

