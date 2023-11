Arbres arrachés, mer déchaînée... Les images impressionnantes de la tempête Ciaran dans l'Ouest de la...

Des habitants ont filmé des "power flash", ces éclairs provoqués par des décharges d'arc électrique provenant d'équipements électriques endommagés, le plus souvent des lignes électriques coupées. Le vent souffle encore fort dans la Manche Ce jeudi en milieu de matinée, c'est dans la Manche, seul département encore en vigilance rouge, que le vent souffle le plus fort.

