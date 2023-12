Aquaman : un succès inattendu pour DC

Il y a cinq ans, Aquaman s’invitait dans un océan de productions très sérieuses chez DC. La proposition cinématographique de James Wan avait l’ambition de submerger les spectateurs par la légèreté de son propos et sa généreuse part d’action. Face aux très académiques, pour ne pas dire sinistres Batman et Superman, le personnage campé par Jason Momoa s’illustrait comme le rigolo de la bande au même titre que Flash.

Il ne se prend pas au sérieux et met le divertissement au cœur de sa démarche, DC et Warner Bros semblaient s’inspirer de la recette Marvel pour s’inscrire durablement au panthéon des productions super-héroïques les plus plébiscitées par le public, amateurs de comics et surtout néophytes. Le premier volet était ainsi une “origin story” dans le sens le plus strict, une occasion d’instaurer une mythologie au personnage longtemps raillé par les lecteurs. Un an après le naufrage Justice League, les aventures d’Arthur Curry n’ont eu aucun mal à rencontrer leur publi





