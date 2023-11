Après la dépression Céline, le tempête Ciaran menace la France

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneJean Terlier, député "Renaissance" du Tarn, sur la manifestation contre l'A69: "Les organisateurs n'ont pas respecté leurs engagements"Tempête Aline: Christian Estrosi souhaite réfléchir à des "travaux" pour une meilleure "résilience" dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée"À l'instant T, nous sommes coupés du reste de la vallée": le maire de Tende raconte les dégâts impressionnants laissés par la tempête AlineY a-t-il encore un trou dans la couche d'ozone ? Oui, et il a atteint une taille record cette année

Tempête Ciaran : vents violents attendus en FranceLa dépression Ciaran traversera la Manche et provoquera des vents tempétueux dans le nord et l'ouest de la France. Des rafales supérieures à 100 km/h sont prévues, atteignant même 120 à 140 km/h sur les côtes et îles exposées. Lire la suite ⮕

La tempête Ciaran s'abat sur la FranceDepuis quelques jours, la pluie en marge de la dépression Céline, s'abat sur une large partie du pays. Des épisodes dépressionnaires qui ne semblent pas près de prendre fin, d'après Météo France qui prédit une nouvelle tempête, Ciaran, à partir de mercredi 1er novembre au soir. Lire la suite ⮕

Après Céline, une nouvelle tempête avec des vents violents attendue en VendéeLe temps d’un week-end, les 28 et 29 octobre 2023, la tempête Céline a balayé l’ouest de la France et notamment la Vendée, provoquant dégâts et submersions. Lire la suite ⮕

Tempête Céline frappe l'ouest de la FranceL'ouest de la France a été touché par la tempête Céline, causant des inondations et des coupures d'électricité. Une nouvelle tempête, Ciaran, est prévue pour mercredi. Lire la suite ⮕