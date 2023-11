Après la Coupe du monde rugby, est-ce qu'on est prêt pour l'organisation des Jeux olympiques? BFMTV répond à vos questions

Est-il vrai qu'on ne peut pas aller voir "Bernadette de Lourdes" avec le pass Culture? BFMTV répond à vos questionsIslamisme dans le sport: puis-je inscrire mon fils dans un club amateur en toute sécurité? BFMTV répond à vos questionsQue révèle la nouvelle enquête sur les conditions de vie et de travail dans les Ehpad? BFMTV répond à vos...

Région Sud, Terre de Jeux : la Coupe du Monde du Rugby AmateurVIDÉO - Retrouvez tous les 4ème jeudis du mois, vos épisodes de 'Région Sud, Terre de Jeux' votre rendez-vous mensuel dédié à la préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et aux JO 2024 sur vos chaines du Sud. L'épisode 9 est consacré à la Coupe du Monde du Rugby Amateur en Région Sud. Région Sud,... Lire la suite ⮕

Reprise du Top 14 après la Coupe du MondeAprès la fin de la Coupe du Monde, le Top 14 reprend immédiatement. Les équipes sont impatientes de retrouver la compétition après deux mois de pause. Lire la suite ⮕

Déception et fierté après la finale de la Coupe du mondeLe sélectionneur exprime sa déception après la défaite de son équipe en finale de la Coupe du monde, mais se dit fier du caractère et de la valeur démontrés par les joueurs. Malgré les erreurs commises, il souligne l'apprentissage tiré de ce match et espère avoir rendu les Néo-Zélandais fiers de leur parcours. Lire la suite ⮕

Top 14 : retour du championnat après la Coupe du mondeAprès une pause de deux mois due à la Coupe du monde, le Top 14 reprend avec un choc entre le Stade Toulousain et l'UBB. Plusieurs joueurs internationaux font leur retour dans les équipes ce week-end. Lire la suite ⮕

Les Springboks de retour en héros après leur victoire en Coupe du MondeLe retour triomphal des Springboks en Afrique du Sud après leur victoire en Coupe du Monde. Le président Cyril Ramaphosa exprime sa joie et sa fierté d'être le premier président en exercice à voir les Springboks triompher deux fois. Lire la suite ⮕