Après l'élimination contre Sarrebruck (2-1), la gueule de bois au Bayern Munich

On peut trouver beaucoup de raisons. Nous n'avons pas été intelligents. Nous avons mal fait certaines choses, mais tout aurait pu être différent ce soirLe club n'a plus soulevé le trophée depuis 2020, et est désormais sur une série de trois défaites au second tour sur les quatre dernières années. En 2020/2021, il s'était incliné aux tirs au but face au Holstein Kiel, un pensionnaire de deuxième division.

Ce qui n'est pas acceptable c'est que seulement trois ou quatre joueurs comprennent comment respecter les supportersEt le côté sportif n'est pas en reste. A nouveau, le défenseur central Mathis De Ligt a dû quitter le terrain à cause d'une nouvelle blessure au genou. Tête dans les mains au moment de la sortie de son joueur néerlandais, Thomas Tuchel avait déjà compris la gravité de la blessure.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROSPORT_FR: La sensation : Le FC Sarrebruck, club de 3e division, élimine le Bayern Munich !Le 15e du championnat de 3e division allemande, a créé un véritable exploit en éliminant le Bayern Munich (2-1) en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Le Bayern Munich éliminé de la Coupe d'Allemagne par Sarrebruck, pensionnaire de D3Le Bayern Munich de Thomas Tuchel a été éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne ce mercredi soir par Sarrebruck (1-2), pensionnaire de D3.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Camavinga, Rodrygo, Bayern Munich, Savinho : Les 5 infos mercato de mercrediEduardo Camavinga, Rodrygo, Bayern Munich, Savinho, Marcos Leonardo... Le mercato du 1er novembre 2023.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Coupe d'Allemagne: humiliation pour le Bayern Munich, éliminé par un club de D3Le Bayern Munich s'est incliné 2-1 au 2e tour de la Coupe d'Allemagne contre le FC Sarrebruck, qui a marqué dans le temps additionnel.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Thomas Tuchel (Bayern Munich) : « Difficile d'expliquer la défaite »Quelques minutes après avoir été battu par le FC Sarrebruck et éliminé de la Coupe d'Allemagne, Thomas Tuchel, le coach du Bayern, peinait à expliquer la défaite de ses joueurs, ce mercredi soir.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: VIDÉO. Le Bayern Munich coule face à une équipe de troisième division en Coupe d’Allemagne !Coup de tonnerre en Coupe d’Allemagne, ce mercredi 1er novembre : le Bayern Munich a été sorti dès les seizièmes de finale de la compétition par Sarrebrück (2-1), une équipe de troisième division. Les Bavarois ont encaissé le but de l’élimination dans le temps additionnel.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕