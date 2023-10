Après avoir inscrit le plus rapide de la saison, Al-Hilal s’impose contre le Al-Ahli de Saint-Maximin et...

À l’occasion du championnat saoudien ce vendredi, il y avait un très gros choc. Al-Hilal recevait Al-Ahli et les spectateurs n’ont pas été déçus. Au bout de 46 secondes de jeu, Sergej Milinkovic-Savic ouvre le score pour le club de Riyad. Aleksandar Mitrovic (37’) a ensuite doublé la mise avant que le Français Allan Saint-Maximin réduise la marque pour Al-Ahli.

C’est l’ancien de la Roma, Roger Ibanez (84') qui scelle ensuite la rencontre en inscrivant un csc, victoire donc d’Al-Hilal qui conforte sa place de leader dans le championnat saoudien grâce à sa victoire 3 à 1. De son côté, Al-Ahli n’avance pas et les coéquipiers de Mahrez et Firmino occupent la 5e place.

Quelques minutes après avoir vu son penalty détourné par Mendy, le Serbe catapulte de la tête un centre parfait de Saud Abdulhamid 🎯Ibanez veut donner en retrait à Mendy mais il a mal jugé la position du gardien sénégalais et sa tête finit au fond des filets 😱 Al-Hilal conforte donc sa place de leader dans le championnat saoudien.

