Apple va proposer des kits pour réparer son téléphone soi-même

. Le bond de génération est réel, et l'arrivée de l'USB-C sur les téléphones de la marque à la pomme a été accueillie à bras ouvert par la communauté. Un pas en avant vers une compatibilité globale plus aisée qui a été franchement le bienvenu.

Cet engagement ne sort pas de nulle part, car Apple s'aligne en fait sur la législation sur le droit à la réparation de l'État de Californie. Celle-ci est plutôt claire à ce niveau : les entreprises se doivent de fournir un accès aisé aux différents éléments pour l'entretien et la restauration de leurs appareils à des prix équitables.

Nous souhaitons respecter ces nouvelles dispositions mises en place en Californie et étendre le dispositif à l'ensemble des États-UnisUne décision qui n'a pas manqué d'être saluée. Lael Brainard, directeur du Conseil Économique National, estime que le chemin qu'emprunte l'entreprise pourrait avoir des effets bénéfiques très importants. headtopics.com

Tout dépendra vraiment ce qu'expérimenteront les personnes dans la réalité. Nous allons continuer à surveiller Apple et les autres entreprises ». En bref, il y a la théorie et la mise en pratique, et un fossé peut tout à fait se creuser entre les deux.

Le président américain, Joe Biden, se pose comme grand promoteur de la concurrence dans son pays et souhaite lutter contre les dépenses superflues pour les consommateurs. La décision d'Apple intervient donc également dans ce contexte. Certains États ont déjà mis en place leurs propres lois sur le droit à la réparation : Minnesota, New York ou le Colorado par exemple. headtopics.com

