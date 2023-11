Apple révèle des informations cruciales sur le prochain keynote

Des traces potentielles d’un iPad mini, d’un MacBook Pro 14 pouces, d’un MacBook Pro 16 pouces et d’un Magic Keyboard inédits ont été aperçues. Il s’agit plus précisément de mentions relatives à la batterie de ces appareils, que les sous-traitants d’Apple doivent impérativement certifier. L’opération est effectuée auprès des autorités compétentes ; les informations sont donc tout ce qu’il y a de plus officielles et sérieuses.

Plusieurs rumeurs, de source plutôt sûre également, laissent toutefois penser que ce quatuor est effectivement dans les cartons. Pas plus tard que pour cette nuit, en ce qui concerne l’annonce. UnDu côté des MacBook Pro, il se murmure que ces nouveaux modèles feront la part belle à une toute nouvelle génération de processeurs propriétaires.

Selon toute vraisemblance, le M3 aura droit à huit cœurs de CPU et dix cœurs de GPU. Sa déclinaison la plus performante pour l’instant, le M3 Max, atteindrait pas moins de seize cœurs pour le processeur, contre trente-deux ou quarante pour les graphismes. La fiche technique exacte devrait être confirmée lors de la conférence, chiffres à l’appui. headtopics.com

Gageons toutefois que, comme souvent, Apple aura su mettre à jour son matériel pour que celui-ci consomme moins d’énergie. Il faut dire que la puce M2 date de plus d’un an : la firme à la pomme aura eu tout le loisir de préparer des améliorations significatives.Patienter jusqu’à 2024, la mauvaise nouvelle qu’accusent les utilisateurs AppleIl y a 2 heuresOù et quand suivre le keynote Mac “Scary Fast” ? (MacBook Pro M3, iMac M3, etc.

Apple Silicon M3, M3 Pro et M3 Max : les surprises de la prochaine keynote Apple gâchéesAnnoncée depuis la semaine dernière, la keynote d’Halloween d’Apple sera moins bourrée de surprises que prévu. Des nouvelles rumeurs dévoilent tout ce qu’Apple devrait présenter sur scène d’ici à demain. Lire la suite ⮕

Apple se dit soucieux de l'environnement, mais n'est-ce pas un peu hypocrite ?La firme à la pomme affiche un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement. Cependant, derrière cette étiquette verte, des choses restent imparfaites, au point de se demander si toutes ces déclarations ne sont pas un peu trompeuses. Spoiler : elles le sont. Lire la suite ⮕

Comment importer vos playlists Spotify vers Apple MusicDécouvrez comment transférer facilement vos playlists Spotify vers Apple Music et profiter de vos habitudes musicales sur la plateforme d'Apple. Lire la suite ⮕

Bonne affaire sur l'iPhone 11 Apple reconditionné sur CdiscountProfitez d'une remise de 361 euros sur cet iPhone 11 Apple reconditionné en excellent état sur Cdiscount. Membres de Cdiscount à Volonté bénéficient d'une remise supplémentaire de 10% avec le code promo MP10CD. Paiement en plusieurs fois disponible. Stockage de 128 Go et écran de 6,1 pouces. Lire la suite ⮕

iPhone 15 : déjà une promotion sur le dernier smartphone ApplePuissant et innovant, le nouvel Apple iPhone 15 est mis à l'honneur sur ce site qui est le propose accompagné d’une jolie remise pendant une durée limitée. Lire la suite ⮕

iPhone 15 : Apple confirme que les chargeurs sans-fil BMW posent problèmeDisponibles depuis quelques semaines maintenant, les iPhone 15 disposent d'un très pratique système de recharge sans-fil… sauf si vous roulez en BMW. Lire la suite ⮕