Apple Pencil 3 : une nouvelle version en préparation ?

Trois générations d’Apple Pencil cohabitent actuellement. La dernière en date, le modèle USB-C, est la moins chère, mais la moins complète aussi. Le meilleur, c’est l’Apple Pencil 2, mais il date déjà de 2018. Six ans, c’est long pour un produit tech. Aussi est-il tout à fait plausible qu’Apple ait dans ses cartons un Apple Pencil 3. Et 9to5Mac pense la même chose après avoir scruté le code d’iPadOS 17.5 beta.

Disponible depuis mardi pour les développeurs, il y est fait référence à un nouveau geste. Jusqu’alors, l’Apple Pencil 2 ne comprend que le double appui rapide sur sa surface qui permet généralement de basculer entre deux outils dans certaines applications comme Shapr3D ou Lightroom. La bêta d’iPadOS 17.5 évoque un dispositif sensible à la pression, capteur dont ne dispose pas l’Apple Pencil 2. Il s’agirait donc forcément d’une nouvelle itération de ce stylet

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Frandroid / 🏆 4. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Apple Pencil et Apple Vision Pro fonctionneraient ensembleLe casque de réalité mixte est livré sans manette, mais cette alternative permettra peut-être d'y remédier.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »

Un nouveau Pencil pourrait arriver dès ce mois-ci ?Apple veut présenter une nouvelle version du Pencil d'ici à quelques semaines.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »

Apple prépare une offre avec publicité pour Apple TV+Qui n'a pas sa formule avec publicité ? Après Netflix et Prime Video, c'est Apple TV+ qui pourrait afficher de la réclame. Du moins, le constructeur de Cupertino s'y prépare avec plusieurs embauches qui laissent peu de place aux doutes.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

Apple Car : ce n'était pas une berline, mais plutôt une fourgonnetteApple a travaillé sur son projet 'Titan' pendant près de 10 ans. Mais la marque à la pomme n'a jamais publié le moindre visuel.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »

Le Vision Pro pourrait être compatible avec l’Apple PencilContrôler l'interface et les applications du Vision Pro, c'est aussi simple que de regarder quelque chose et de cliquer avec le pouce et l'index. La méthode est intuitive, mais on peut lui reprocher de manquer de précision dans certains cas. Apple a peut-être une solution.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

Le futur stylet Apple Pencil permettrait d’écrire sur autre chose qu’un iPadLa prochaine génération de stylet Apple Pencil serait compatible avec l'Apple Vision Pro. Une manière pour l'accessoire de s'émanciper de l'iPad, mais aussi de débloquer de potentiels nouveaux usages grâce à la réalité augmentée.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »