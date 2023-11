Apple contraint d'ouvrir l'iPhone aux magasins alternatifs à l'App Store

Apple va bientôt devoir ouvrir l’iPhone aux magasins alternatifs à l’App Store. Contraint par l’Union européenne, le géant américain continue néanmoins de fustiger le sideloading. Pour Apple, cette décision va restreindre le choix de ses clients tout en les mettant en danger… En mars prochain, le DMA (Digital Markets Act) le règlement européen sur les marchés numériques, va finalement entrer en vigueur.

En miroir des autres géants de la technologie,Le groupe californien va surtout devoir ouvrir l’iPhone et l’iPad aux magasins d’applications alternatifs. Actuellement, il n’est en effet pas possible d’installer une application sans passer par l’App Store. La législation veut obliger Apple à autoriser l’installation d’apps en dehors de la boutique officielle (sideloading), comme c’est le cas depuis toujours sur Android. Dos au mur, la firme de Cupertino Meta, Apple, Amazon… Voici la liste des « gatekeepers », ces géants du numérique qui devront respecter le DMA, le règlement sur les marchés européen





