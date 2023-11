Apple casse ses codes : des cadeaux pour les influenceurs en amont de son événement M3

30/10/2023 12:06:00 / La source: Frandroid

On peut se demander si Apple n'est pas en train de devenir une marque comme les autres. En offrant des cadeaux et en changeant sa manière de faire, Apple prend le risque de perdre son image un peu exclusive et haut de gamme.