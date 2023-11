Appel solennel contre l'antisémitisme

En ces temps troublés, où les actes antisémites ont tristement proliféré sur notre sol, nous lançons un appel solennel à un sursaut national contre l'antisémitisme. L'histoire nous a appris, avec une douloureuse régularité, que le sort des Juifs est le baromètre de la santé morale et démocratique d'une société. Lorsque l'antisémitisme s'infiltre et s'installe, c'est toute la société qui est malade, c'est toute la République qui est attaquée.

À ce carrefour crucial, nous devons choisir entre laisser la haine et l'ignorance nous diviser ou former un front uni pour défendre nos valeurs, notre cohésion, et notre fraternité. Cela n'est pas seulement l'affaire des Juifs ; c'est l'affaire de tous les citoyens épris de justice et de paix. Les récents événements tragiques en Israël ont ravivé des tensions qui ne devraient jamais trouver écho dans notre République. Nous ne devons pas permettre à des conflits extérieurs de fracturer notre unité nationale et d'importer la haine et la division

