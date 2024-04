Appel citoyen pour retrouver un jeune homme disparu

Il est introuvable depuis une sortie en boîte de nuit. La famille d'Erwan, 18 ans, disparu le 11 février 2024 à Moncoutant-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres, ne baisse pas les bras pour autant et lance, cette semaine, presque deux mois plus tard, un « appel citoyen » pour tenter de retrouver le jeune homme . Les proches d'Erwan demandent à tous les habitants du secteur de continuer à rechercher des indices. Ils espèrent poursuivre la mobilisation, et ainsi obtenir des réponses.

Dans une lettre ouverte signée par ses parents, sa famille et ses amis, chacun est invité « à fouiller chaque espace, encore et encore, dans un rayon de 10, 20 voire 30 kilomètres autour de La Morinière (la discothèque où il a été vu pour la dernière fois, NDLR)

