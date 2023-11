Appel à témoignages : seriez-vous prêt à payer un abonnement à Instagram et Facebook ?

Pour naviguer sur les réseaux sociaux du groupe Meta sans publicité, il faudra d’ici peu souscrire à un abonnement payant. Le géant du web a annoncé ce lundi qu'il proposera à partir de novembre des offres payantes aux Européens.

Les usagers dans l'UE, la Suisse et le reste de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechenstein) 'auront le choix de continuer à utiliser gratuitement' les deux plateformes avec des publicités personnalisées, 'ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités', a indiqué l'entreprise américaine.

