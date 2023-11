Appel à la vigilance de l'Institut Pasteur concernant les méningites chez les adolescents

Depuis l'arrêt des mesures sanitaires mises en place pour le Covid-19, l'Institut Pasteur appelle à la vigilance concernant les méningites, notamment chez les adolescents. Les méningites peuvent être virales ou d'origine bactérienne, comme les méningites à méningocoques. La transmission se fait par contact étroit et prolongé. Environ une personne sur dix dans la population générale est porteuse de méningocoques sans symptômes.

Les symptômes de la maladie incluent fièvre élevée, maux de tête violents, vomissements, raideur de la nuque, photosensibilité et taches rouges ou violacées

