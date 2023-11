Appel à la mobilisation pour des États généraux de la presse indépendante

Le déferlement de haine dans l’espace médiatique occasionné par la guerre Israël-Hamas résume à lui seul l’ampleur de la crise de notre écosystème. À l’initiative du Fonds pour une presse libre, 80 médias et organisations, dont Mediapart, appellent à la mobilisation lors d’une réunion publique pour des États généraux de la presse indépendante organisée le 30 novembre à Paris.

Participez !Le conflit au Proche-Orient nous rappelle de manière sanglante à quel point notre profession est indispensable pour comprendre le monde : le black-out sur Gaza nous empêche de prendre la mesure de la tragédie en train de se dérouler. Après le massacre de familles israéliennes sauvagement assassinée jusque dans leur maison par des combattants du Hamas, c’est au tour des Palestiniens, hommes, femmes, enfants, vieillards, de mourir par milliers sous les bombes israéliennes. Or, depuis le 7 octobre, les journalistes palestiniens tombent les uns après les autres aux côtés de leurs proches sans que rien ne semble pouvoir arrêter le cycle infernal des représaille

:

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse - Paris-SG du 19 aoûtNotre pronostic : le Paris-SG gagne à Toulouse et Mbappé marque (2.25)

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG – Lens du 26 aoûtNotre pronostic : le Paris-SG bat Lens et Mbappé marque (2.05)

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont – Paris-SG du 30 septembreNotre pronostic : le PSG gagne à Clermont (1.44)

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Newcastle – Paris-SG du 4 octobreNotre pronostic : le Paris-SG ne perd pas à Newcastle et les deux équipes marquent (2.05)

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Strasbourg du 21 octobreNotre pronostic : Paris bat Strasbourg et Mbappé marque (1.52)

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Milan du 25 octobreNotre pronostic : le PSG bat Milan et plus de 1,5 but dans le match (1.86)

La source: RMCsport | Lire la suite »