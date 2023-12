Antoine Dupont parle de son état physique et mental après la Coupe du Monde

Antoine Dupont, comment vous sentez-vous aujourd’hui deux mois après le traumatisme de la Coupe du monde ? Physiquement, ça va très bien. Je retrouve toute mon intégrité. Nous avons pu bénéficier d’une période de repos conséquente après le quart de finale pour revenir progressivement donc ça va très bien.

Mentalement, cela a fait du bien de pouvoir basculer aussi même s’il y a de la frustration sur les dernières prestations et c’est pour ça que nous avons encore plus envie aujourd’hui d’avoir une prestation aboutie, de prendre du plaisir tous ensemble sur le terrain même si je ne suis pas sûr que les conditions météo de samedi nous favorisent trop (sourire). Mais c’est ce que nous allons essayer d’aller chercher





