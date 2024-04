Il est fait d'un autre bois, tout simplement. Alors que les 8es de finale de Champions Cup débutent ce week-end, revenons sur les chiffres marquants dans ce nouveau format de la compétition. Si Toulouse et Bordeaux-Bègles dominent les statistiques collectives, un joueur a ébloui le monde du rugby de son talent durant la phase de poules : Antoine Dupont. Antoine Dupont écrase la Champions Cup... Le demi de mêlée du Stade toulousain est en effet en tête dans de nombreuses catégories.

La première, et non des moindres, est celle des franchissements. En quatre rencontres, le capitaine du XV de France a trouvé la faille dans la défense adverse à dix reprises ! Un danger permanent pour ses adversaires, une véritable aubaine pour ses coéquipiers. Habituellement trusté par les ailiers, on en retrouve deux à égalité avec le français tout en haut du classement. Tout d'abord, la flèche de Bath Joe Cokanasiga, symbole de la bonne forme de son équip

