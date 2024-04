Antoine Doquin se lance dans le championnat GT 3 avec Barwell Motorsport

Deux voitures pour évoluer sur deux championnats distincts. Cette année, Antoine Doquin s'est fixé un double objectif. Alors que ce spécialiste d'endurance évoluait jusqu'à présent en prototype, le Marseillais se lance en parallèle sur le circuit GT 3 avec l'écurie anglaise Barwell Motorsport . 'Une très belle opportunité, confie-t-il. Tout est réuni pour faire une belle saison et j'ai hâte que ça démarre.

'Ici rookie mais pouvant s'appuyer sur une belle expérience en karting puis en prototype, avec notamment à son actif cette prestigieuse victoire lors de l'Asian Le Mans Series en 2022, Antoine Doquin se montre ambitieux. 'On évolue en Bronze et on vise la victoire de classe... Le but est vraiment de faire une belle saison pour pouvoir rejoindre en fin de saison le Lamborghini GT 3 Junior Program et espérer être repéré par la marqu

