Antibes: une récolte d'olives en demi-teinte en raison de la sécheresse

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin"Une fausse bonne idée": Eric Ciotti se prononce contre la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tensionTempête Alex: un document pose question sur l'arrêt des travaux, Eric Ciotti dénonce un "gaspillage insupportable d'argent public"Vallée de la Vésubie: la métropole et l'État tous les deux responsables dans l'avancement des travaux de reconstruction?

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BE_BASKETFR: Les surprenants Rouen et Vichy toujours invaincus, Champagne Basket et Antibes gagnent enfinPro B - Dans les deux chocs du soir, Rouen l'a emporté à Orléans, tout comme Vichy à Marseille contre Fos-sur-Mer. Dans le même temps, Champagne Basket et Antibes ont remporté leur premier succès.

La source: Be_BasketFr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Défaite des Nantais à l'Azurarena d'AntibesLes protégés de Laurent Pluvy se sont inclinés de 8 points lors d'une rencontre à suspense contre Antibes. Malgré une remontée en seconde mi-temps, les Nantais subissent leur première défaite de la saison en Pro B.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BE_BASKETFR: Antibes gagne enfin : « On espère poursuivre sur cette lancée »Pro B - Antibes a remporté son premier match de la saison régulière de Pro B, mardi soir contre Nantes (90-82), après trois revers de rang. Les Sharks espèrent avoir lancé leur saison.

La source: Be_BasketFr | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Thierry Ardisson : une interview controversée sur le féminismeLe producteur et animateur de télévision Thierry Ardisson donne une interview au Crayon, où il aborde le sujet du féminisme. Sa réponse suscite des réactions mitigées.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

MARIANNELEMAG: Thierry Aimar : 'Aujourd'hui, seule l’identité communautaire est respectée'Enseignant-chercheur en sciences économiques à l’université de Lorraine, Thierry Aimar publie « La société de régression : le communautarisme à l’assaut de l’individu » (éditions de l’Aube).

La source: MarianneleMag | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Le 4 novembre, Thierry Mancel dédicace son livre à l'Espace Culturel de L'AiglePour présenter le dernier tome de son roman Un manteau pour l'hiver, Thierry Mancel viendra à l'Espace Culturel de L'Aigle (Orne)

La source: actufr | Lire la suite ⮕