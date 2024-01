Anthony Delon va déposer une main courante contre sa sœur Anouchka

Des déclarations qui ne passent pas. Dans un entretien exclusif dévoilé dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match, en kiosque ce jeudi 4 janvier, Anthony Delon a révélé qu’il comptait déposer une main courante contre sa sœur Anouchka. Le fils aîné d’Alain Delon reproche à cette dernière d’avoir dissimulé la petite santé de leur père en dissimulant des résultats de tests cognitifs réalisés en Suisse. Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir le monstre sacré du cinéma.

Dans un communiqué, relayé par nos confrères de BFM TV, l’acteur de 88 ans a affirmé par le biais de son avocat que ces révélations dans la presse n'ont 'qu’un seul but': 'lui nuire' et 'nuire à la réputation de sa fille Anouchka' ainsi qu'à 'la relation unique qu'il a toujours eue' avec elle. “Extrêmement choqué du déballage médiatique” à la suite de cette interview, Alain Delon va porter plainte contre son fils Anthony pour diffamation, comme l’a indiqué Me Christophe Ayel





