Annulation du passe rail estival pour les jeunes

La mise en place d'un passe rail estival réservé aux jeunes ne pourra avoir lieu cette année, sauf revirement de dernière minute de trois régions qui n'ont pas donné leur accord, a annoncé ce mercredi 3 avril le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete.'A moins d'un changement de pied des présidents de région, aujourd'hui même, nous ne pouvons pas être opérationnels en 2024 (…) il n'y aura pas de passe rail cet été', a affirmé le ministre sur franceinfo.

'On n'a toujours pas l'accord de l'ensemble des présidents de région. Il manque trois présidents de région', a-t-il ajouté, en citant 'Hervé Morin (Normandie), Xavier Bertrand (Hauts-de-France) et Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes)' et en disant regretter une 'attitude sans explication'. Les régions financent les trains régionaux et décident des tarif

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement.



