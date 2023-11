Annulation des sanctions contre des journalistes de France Bleu Pays basque

Le tribunal des prud'hommes de Bayonne a annulé les sanctions prises contre quatre journalistes de France Bleu Pays basque pour des comportements présumés sexistes, dans une décision rendue le 2 octobre 2023. La décision des prud'hommes s'est jouée sur une question de délai. La direction de Radio France n'a pas respecté le Code du travail, qui impose d'engager des mesures disciplinaires deux mois au plus tard après révélation des faits fautifs.

En l'occurrence, quatre journalistes de la station basque avaient été retirés de l'antenne et un avait été licencié en septembre 2021, plus de cinq mois après la diffusion

:

RMCSPORT: Équipe de France : Top 10 des plus jeunes joueurs sélectionnés en Bleu (après 1945)VIDEO - C’est désormais officiel, Warren Zaïre-Emery à 17 ans, 8 mois et 1 jour, devient aujourd’hui le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France à être sélectionné. Il succède à Éduardo Camavinga (17 ans, 9 mois et 22 jours) qui avait battu ce record en 2020. Titulaire indiscutable au PSG,...

La source: RMCsport | Lire la suite »

LOBS: Equipe de France: Zaïre-Emery, un nouveau prodige en BleuLe milieu de terrain du Paris SG, Warren Zaire-Emery, buteur contre Montpellier, le 3 novembre 2023 au Parc des Princes

La source: lobs | Lire la suite »

LACROİX: Equipe de France: Zaïre-Emery, un nouveau prodige en BleuEt voilà la nouvelle pépite du football français. Comme attendu, Didier Deschamps a appelé jeudi Warren Zaïre-Emery (17 ans) en Bleu, où il pourrait devenir le plus jeune international depuis 1911 lors des matches contre Gibraltar ou la Grèce.

La source: LaCroix | Lire la suite »

FRANDROİD: Voiture électrique : tous ces pays européens qui font mieux que la FranceAvec une part de marché de seulement 15,9 % pour la voiture électrique, la France n'est pas vraiment le pays le plus avancé dans le domaine en Europe. Sans surprise, ce sont nos voisins du Nord qui sont les plus en avance.

La source: Frandroid | Lire la suite »

RMCSPORT: Indice UEFA: comment la France peut doubler les Pays-Bas dès cette semaineQuasiment revenue à hauteur des Pays-Bas, la France pourrait s'emparer de la 5e place à l'indice UEFA si ses clubs engagés dans les différentes compétitions européennes parviennent à rééditer les mêmes performances que lors des trois premières journées.

La source: RMCsport | Lire la suite »

LE_FİGARO: JO 2024 : la France «n’est pas un pays de sport», déplore Florent ManaudouLe nageur français, invité sur France 2 samedi, a regretté le manque de reconnaissance pour le sport en France, pointant du doigt le déficit de préparation des Jeux Olympiques 2024.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »