Annonces du premier ministre français en faveur des agriculteurs

C’était des annonces particulièrement attendues par le monde agricole. Après plus d’une semaine de mobilisation et alors que la pression n’a cessé de s’accentuer au fil de la journée avec des blocages notamment autour de Paris, le premier ministre, Gabriel Attal, a pris la parole, vendredi 26 janvier, en fin d’après-midi depuis une exploitation en Haute-Garonne.

Le locataire de Matignon, qui affronte sa première crise depuis sa nomination, a multiplié les gestes envers les agriculteurs, reprenant plusieurs revendications de la puissante Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Mais cela n’a pas contenté le premier syndicat agricole qui a appelé vendredi soir à poursuivre la mobilisation.À lire aussiColère des agriculteurs : ce qu’il faut retenir des annonces de Gabriel Attal« On a décidé de mettre l’agriculture au-dessus de tout », avait pourtant déclaré quelques minutes plus tôt le premier ministre, ajoutant « c’est un nouveau chapitre pour l’agriculture française ». Une nouvelle page et un maître mot : simplificatio





