Anniversaire de l'association Loisirs solidarité des retraités du Sud-Gironde

Le jeudi 11 avril 2024, l’association Loisirs solidarité des retraités du Sud-Gironde (LSR Sud-Gironde) va fêter ses 10 ans d’existence à la salle des fêtes de Saint-Macaire. L’accueil se fera dès 9 h 15, avec café et gâteaux. À 10 heures, la projection d’un diaporama illustrant les 10 ans de l’association sera commentée par Jeannot, Jean-Paul et Maïka.

À 11 h 30, un bilan et une discussion seront possibles avec les participants, avant de passer midi à l’apéritif et au repas, avec ensuite un concert. Une projection continue du diaporama et des films réalisés par Maryse se fera tout au long du repas. La présentation historique de l’association et l’hommage rendu aux anciens responsables de LSR Sud-Gironde sont prévus à 15 heures. À 15 h 30, un concert aura lieu, avec une présentation de Christian Leduc qui exposera sa musicographie. Un concert de chansons artisanales et rebelles suivra à 16 heures, avec des compositions personnelles de l’artiste

