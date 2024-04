Anne Hathaway : « C’est la première fois que je me connais vraiment »

📆 03/04/2024 16:44:00

📰 VanityFairFR ⏱ Reading Time:

19 sec. here

13 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 49%

Publisher: 53%

Divertissement Nouvelles

Que lui reproche-t-on, au juste? Tout et n'importe quoi: la transparence de sa robe rose poudré Prada durant la cérémonie, son sourire parfait, ses yeux de biche même pas apeurée, et cet enthousiasme trop expressif pour être honnête au moment de recevoir la statuette dorée, « It came truuue ». Un mouvement se crée sur Twitter, où les contempteurs d'Anne Hathaway se rebaptisent entre eux les « Hata-Haters ». «Ce n'était pas évident, raconte aujourd'hui la star à notre amie Julie Miller. Beaucoup de réalisateurs ne voulaient plus me confier de rôles de peur que la haine dont j'étais victime en ligne ne déteigne sur leurs projets. » À mon tour de risquer la combustion rapide (l'Oscar en moins), en vous disant à quel point je convoitais cette couverture de longue date

Anne Hathaway, Robe, Cérémonie, Twitter, Hata-Haters, Réalisateurs, Rôles, Haine, Projets, Oscar, Couverture