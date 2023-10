Angleterre : suivez la petite finale de la Coupe du monde de rugby en live

L’Argentine et l’Angleterre, tombées en demi-finale la semaine dernière, vont tenter de refermer leur Coupe du monde de rugby sur une bonne note, à l’occasion du match pour la troisième place ce vendredi soir (21 h) au Stade de France.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors du premier week-end de compétition. C’était le 9 septembre, à Marseille, et les Anglais, bien que réduits à quatorze dès le début de la rencontre, s’étaient imposés (27-10). GBeaucoup de choses ont changé depuis, d’un côté comme de l’autre.

Enjeu du jeu de ce soir, la 3e place du Mondial. Une récompense plus qu'une consolation, pour Anglais et Pumas.Bienvenue sur ce direct commenté de la petite finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Argentine et l'Angleterre !Après une demi-finale de Coupe du monde de rugby fermée, l’Afrique du Sud s’est imposée sur le fil face à l’Angleterre, ce samedi 21 octobre (16-15). Le XV de la Rose a mené jusqu’à la 77e minute. headtopics.com

